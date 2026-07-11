İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
11.07.2026 14:55
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Foça ve Çeşme'de yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 göçmen yakalandı.

İzmir'in Foça ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

İlk olay, 9 Temmuz günü saat 06.50 sıralarında Foça ilçesinde yaşandı. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-353), deniz üzerinde seyir halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu (KB-41), hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 22.15 sıralarında ise Çeşme ilçesi Azmak Halk Plajı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler yeniden harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla karada tespit edilen 9 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan toplam 36 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Göçmen, Çeşme, İzmir, Dünya, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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