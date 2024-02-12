İzmir\'de 41 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

3.Sayfa

41 ayrı suçtan kaydı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Organize Büro Amirliği ekipleri, aralarında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma, gasp, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme gibi 41 ayrı suçtan kaydı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.K.'nin ilçede olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlının yerini tespit eden ekipler, O.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR