İzmir'de 9 Milyon 500 TL Değerinde Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 9 Milyon 500 TL Değerinde Tarihi Eserler Ele Geçirildi

İzmir'in 3 ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler ile iki antika toplu tabanca ve üç adet antika kılıç da ele geçirildi. Adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 22:23
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İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzlerce eser var

İZMİR - İzmir'in 3 ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler; Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde baskınlar yaptı. 8 ikamet ve 1 iş yerine yapılan operasyonda; Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler, iki antika toplu tabanca, üç adet antika kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilirken, adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 9 Milyon 500 TL Değerinde Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 9 Milyon 500 TL Değerinde Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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