İzmir\'de alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla göğsünden vurulan şahıs hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz salı günü Mersinli Mahallesi 2821 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan R.B. (48) ile Mesut Karataş (39), sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında bulunan tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu. Karataş kanlar içerisinde yere yığılırken, R.B., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Karataş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Karataş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, R.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR