İzmir'de Alkollü Adam Denize Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Alkollü Adam Denize Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Alkollü Adam Denize Düşerek Hayatını Kaybetti

Kordon'da alkollü bir kişi denize düşerek yaşamını yitirdi. Son anları güvenlik kamerasında.

12.02.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen 44 yaşındaki bir kişi, denize düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın saniye saniye ölüme gidiş anlarının görüntüleri ise ortaya çıktı.

Olay 10 Şubat gecesi Kordon'da meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol aldığı öğrenilen Hüseyin Etli (44), daha sonra sahile doğru yürümeye başladı. Sahil bandında dengesini kaybeden adam denize düşerken çırpınarak yardım istedi. Bölgede kimsenin olmayışı nedeniyle denizde bir süre daha çırpınan Etli'yi hareketsiz halde suda görenler durumu polis ve sağlık ekiplerinde bildirdi. Denizden çıkartılan Etli'ye yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son anları kamerada

Öte yandan Hüseyin Etli'nin son anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sahile doğru yürüdüğü görülen adamın, sahil bandından dengesini kaybederek denize düştüğü, bir süre çırpındığı ve daha sonra hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, izmir, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Alkollü Adam Denize Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Alkollü Adam Denize Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.