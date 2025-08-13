İzmir\'de Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polisin durdurduğu 37 yaşındaki şüphelinin, çeşitli suçlardan 24 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Firari şahıs cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 12 Ağustos günü durumundan şüphelendikleri S.P. (37) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şahsın çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca 2 farklı ifade dosyasından da firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR