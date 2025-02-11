İzmir'de Asayiş ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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İzmir'de Asayiş ve Trafik Denetimi

İzmir\'de Asayiş ve Trafik Denetimi

Torbalı ve Ödemiş'te polis ekipleri, uyuşturucu ve silah ele geçirirken, 48 sürücüye ceza kesti.

11.02.2025 19:57
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İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde bugün yaklaşık 100 personelle sahaya inen polis ekipleri, sıkı asayiş ve trafik denetimi uyguladı. Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ve askerlik kaçağı olarak aranan şahıs yakalanırken, trafik ekipleri de kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Torbalı ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile trafik polisleri ekipleri, bugün gün boyunca yaklaşık 100 personelle sahaya inerek hareketli ve sabit yol uygulamaları gerçekleştirdi. Asayiş ekipleri gün boyunca bin 216 şahsı sorgularken, denetimlerde askerlik yoklaması kaçağı 9 şahıs yakalandı; 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu maddesi, ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

2 ilçede denetim gerçekleştiren trafik ekipleri ise, 457 araç ve 168 motosikleti kontrol etti. Uygulamalarda, kurallara uymayan 48 araç sürücüsüne 293 bin 945 TL idari para cezası uygulanırken, 1 aracın yakalamalı/hacizli olarak arandığı tespit edildi; 11 araç ise trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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