İzmir\'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

16.02.2026 18:57  Güncelleme: 19:01
Bornova ilçesinde bir ayakkabı fabrikasının zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı bir ayakkabı fabrikasının zemin katında çıkan yangın, diğer katlara ve çevredeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

Müdahale sırasında üst katlardaki çalışanlar, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde ayakkabı üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada sabah saat 07.50 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 araç ve çok sayıda personelle olay yerine sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunan çalışanların büyük bölümü binayı güvenli şekilde tahliye etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda bulunan birkaç kişinin de güvenli şekilde tahliyesini sağladı. Fabrikanın zemin katında çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde diğer katlara sıçramadan yaklaşık 45 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının mesai saati öncesinde meydana gelmesi ve içerideki personel sayısının az olması yaşanabilecek can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Ayrıca ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçraması da engellendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

