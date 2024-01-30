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İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen balıkçı teknesi battı olayında, 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, 2 kişi kayıp. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp
30.01.2024 - 06:33,
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.
Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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