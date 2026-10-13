İzmir'de beden muayenesinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de beden muayenesinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir\'de beden muayenesinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği 2 şüphelinin iç beden muayenesinde 60 kapsül halinde 495 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği 2 şüphelinin iç beden muayenesinde yuttukları 60 kapsül halinde 495 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi takibe aldı. Ekiplerin dikkatli yaklaşımı ve risk analizi çalışmaları neticesinde durdurulan şahıslar, detaylı kontrol için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Sağlık merkezinde gerçekleştirilen iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk etmek amacıyla yuttukları tespit edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde; 60 kapsül halinde, 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Tutuklandılar

Havalimanında gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Adnan Menderes HavalimanıUyuşturucu TicaretiNarkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikGüncelİzmirSon Dakika

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