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İzmir'de Belediye Başkanı görevi ihmal suçundan cezalandırıldı - Son Dakika
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İzmir'de Belediye Başkanı görevi ihmal suçundan cezalandırıldı

İzmir'in Menderes Belediyesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet soruşturması sonucunda eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, görevi ihmal suçundan 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise rüşvet suçlamasından beraat etti.

İzmir\'de Belediye Başkanı görevi ihmal suçundan cezalandırıldı
29.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:24
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İzmir'in Menderes Belediyesinde, ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Tüm sanıklar üzerlerine atılı rüşvet suçlamasından beraat ederken, eski başkan Kayalar, görevi ihmal suçundan 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla aralarında eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar olmak üzere Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alınmıştı.

2 dalga halinde yapılan operasyonda, adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Menderes Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan G., bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketi sahibinin de aralarında olduğu toplamda 9 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Diğer 22 kişide, yine savcılık ifadelerinin ardından salıverilmişti. Bu süreçte ise Kayalar, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Sanıkların yargılanmalarına İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sağlık sorunları olan Nurullah E.'nin dışındaki tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, geçtiğimiz celse iddia makamının soruşturmayı genişletilmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini söylerken, iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı; Ertan G., Nurullah E. ve Songül V.'nin beraatini isterken; Kayalar için rüşvet alma, Ali B. için rüşvet verme, Ruhi D. için ise rüşvete aracılık suçundan ceza talep etti.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Kayalar'ın avukatı Murat Aydın, "Karşınızda bir rüşvet davası yoktur. Rüşvet almamıştır. Kayalar'ın rüşvet suçundan beraatini; ancak ceza verilecekse de en alt seviyeden verilmesini istiyoruz" dedi.

Söz verilen Kayalar da, "2-3 senedir görevimi yapamıyorum. Menderes'e hizmet edemediğim için üzgünüm. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Kayalar'ı görevi ihmal suçundan 8 ay hapis cezasına çarptıran heyet, iyi hal indirimiyle cezayı 6 aya indirip 10 bin lira para cezasına çevirdi. Kayalar ve diğer sanıkların, rüşvet suçlamasından ise beraatlerine karar verildi. Öte yandan heyet, söz konusu otel ile ilgili geçmiş dönemde işlem yapmayan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Belediye Başkanı görevi ihmal suçundan cezalandırıldı - Son Dakika


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