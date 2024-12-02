İzmir'de Belediyenin Otobüsü AVM'ye Düşerek Duvarı Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Belediyenin Otobüsü AVM'ye Düşerek Duvarı Yıktı

Geniş Video İzle

İzmir Bayraklı'da bir belediye otobüsü, virajı alamayarak düştüğü Westpark Outlet AVM'nin yemek katının duvarının bir kısmını yıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

02.12.2024 04:38  Güncelleme: 04:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü

Belediye otobüsü, bahçesine düştüğü AVM'nin duvarının bir kısmını yıktı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen belediye otobüsü (ESHOT), beton bariyerleri aşıp bahçesine düştüğü Westpark Outlet AVM'nin yemek katının duvarının bir kısmını yıktı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (37), idaresindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 R 0877 plakalı belediye otobüsü (ESHOT), İzmir Çevreyolu bağlantı yolunda seyir halindeyken virajı almayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Daha sonra araç, istinat duvarını aşarak Westpark Outlet AVM'nin bahçesine düştü ve AVM'nin yemek katının bulunduğu duvara çarptı. Kazada araç zarar görürken, AVM'nin de yemek katının olduğu kısmın bir bölümü yıkıldı. AVM güvenliği durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve araç kurtarıcı ekibi geldi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü E.Y., burada tedavi altına alındı. Karaciğerinde sönme olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde aracın düştüğü yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir\'de Belediyenin Otobüsü AVM\'ye Düşerek Duvarı Yıktı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayraklı, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Belediyenin Otobüsü AVM'ye Düşerek Duvarı Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
12:19 İstanbul’da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
11:16 Vedat Milor’un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
10:57 İstanbul’un göbeğinde tornavidalı “dedikodu“ kavgası İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
10:20 Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye’ye gelebilir Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye'ye gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 05:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Belediyenin Otobüsü AVM'ye Düşerek Duvarı Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.