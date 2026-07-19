İzmir'de Bıçaklı Cinayet Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Bıçaklı Cinayet Kamerada

İzmir\'de Bıçaklı Cinayet Kamerada
19.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özcan Gizay, husumetli olduğu M.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasında.

İzmir'in Konak ilçesinde, 28 yaşındaki Özcan Gizay'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının hareket halindeki aracın peşinden koşarak açık olan pencereden Gizay'ı göğsünden bıçakladığı anlara ilişkin detaylar yer aldı.

16 Temmuz saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.E. ile evli, 2 çocuk babası Özcan Gizay (28) sokak ortasında karşılaştı. M.E., elindeki bıçakla otomobil içerisinde bulunan Özcan Gizay'ı yaraladı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet anı kamerada: Aracın peşinden koşup bıçaklamış

Olayın yaşandığı Kuruçay Mahallesi'ndeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; Özcan Gizay idaresindeki araç sokaktan geçerken husumetlisi M.E.'nin bulunduğu noktadan ilerliyor. Görüntülerde, Gizay'ın aracının önce yavaşladığı, ardından tekrar hareket ederek yoluna devam ettiği görülüyor. Bu esnada otomobilin peşinden koşmaya başlayan şüpheli M.E., hareket halindeki aracın açık olan şoför mahalli penceresinden elindeki bıçakla Özcan Gizay'a doğru şiddetli bir hamle yapıyor. Gizay, direksiyon başındayken göğsüne aldığı bu bıçak darbesiyle ağır yaralanıyor.

Bıçak darbesi sonrası fenalaşıp kaza yapmış

Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, olayın hemen sonrasına ilişkin kahreden bir detay da ortaya çıktı. Göğsüne aldığı ölümcül darbenin ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Özcan Gizay'ın, kısa süre sonra kan kaybından fenalaşarak direksiyon hakimiyetini yitirdiği öğrenildi. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpışma sesini duyarak olay yerine koşan ve sürücünün araç içerisinde kanlar içinde yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.E., İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Bıçaklı Cinayet Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:51:46. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Bıçaklı Cinayet Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.