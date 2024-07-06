İzmir'de bir kadının öldürülmesiyle ilgili 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de bir kadının öldürülmesiyle ilgili 5 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kadının ölümü ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Olayda, Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton evlerinin yakınında park halindeyken kundaklama sonucu çıkan yangın sırasında şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralanan 9 kişiden Fikriye Silistireli hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri belirlemek için çalışma yürüttü ve A.G. ile Ş.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

06.07.2024 21:42
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İzmir'de bir kadının öldürülmesiyle ilgili 5 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kadının ölümü ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay 4 Temmuz saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerce Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton evlerinin yakınında park halindeyken kundaklandı. Yanan faytonu gören ve alevlere müdahale eden akrabaları ile Silistireli'ye bu esnada şüpheli veya şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Pompalı tüfekten saçmalarla yaralanan toplam 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Fikriye Silistreli yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu hafif olan 8 yaralı tedavilerin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri belirlemek için çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştirenlerin A.G. ve Ş.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Karşıyaka, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir kadının öldürülmesiyle ilgili 5 tutuklama - Son Dakika

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