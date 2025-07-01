İzmir Cumhuriyet Başsavcışığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Yolsuzluk Soruşturması: 157 Gözaltı - Son Dakika
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