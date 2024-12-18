İzmir'de Çatıda Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

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İzmir'de, 5 gün önce kiraladığı ve evlenince yaşayacağı dairenin antenini tamir etmek için çıktığı çatıda mermerin kırılması sonucu beton zemine düşen 25 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Kadir Aratlı, 5 gün önce kiraladığı evlendikten sonra yaşayacağı daireye bugün eşyaları getirdi ve daha sonra ise anten tamiratı için çatıya çıktı. Aratlı, bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR