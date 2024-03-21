İzmir'de cinayet zanlısı ve yağmacı kıskıvrak yakalandı
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çimentepe ve Eşrefpaşa semtlerinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, aranan şahıslara yönelik de çalıştırma gerçekleştirdi. Uygulamalarda, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cinayet suçunu işlediği belirlenen ve kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan H.S. ile İzmir'de gece saatlerinde silahlı yapma suçunu gerçekleştiren ve 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan K.N. yakalandı.
2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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