İzmir\'de Damda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bulunan bir damda yangın çıktı. İtfaiye ile mahallelinin yardımlaşmasıyla yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; mahalle muhtarının öncülüğündeki mahallenin itfaiye gönüllüleri, yangın tankerleriyle ilk müdahaleyi yaparak yangının büyüyüp çevreye yayılmasını engelledi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de yangına arazöz ve su tankerleriyle müdahale ederek tamamen kontrol altına aldı. Yangından dolayı can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - İZMİR