İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

İzmir'de DEAŞ terör örgütü lehine sosyal medya platformlarından paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheli 5 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü lehine sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Üst düzey örgüt mensuplarının sohbet videoları ile silahlı örgüt mensuplarına ait videoları, Neşit (örgütsel ilahi) ve sohbet videolarını, DEAŞ üst düzey örgüt mensupları ile örgüt yanlısı söylem ve fotoğrafları, terör maksatlı tehdit kapsamında Youtube kanalı üzerinden örgütsel videoları herkese açık bir şekilde paylaşarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR