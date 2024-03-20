İzmir merkezli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te Yol Kontrolünde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 109 adet 150 mg sentetik hap, 15 adet sarı renkli sentetik hap ve 9 adet beyaz renkli sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.