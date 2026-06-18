İzmir\'de Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren ve kontrolünü kaybederek park halindeki iki araca çarpan yaşlı sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Hüseyin Deniz (68) idaresindeki 45 SC 2487 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, sürücü Hüseyin Deniz'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Daha önce bypass ameliyatı olmuş

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hayatını kaybeden sürücü Hüseyin Deniz'in geçmişten gelen ciddi bir kalp rahatsızlığının bulunduğu, yakın zamanda anjiyo ve bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İnönü Caddesi üzerinde bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından yeniden normal seyrine dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR