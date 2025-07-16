İzmir'de Doktora Siber Taciz: Hayatı Kabusa Döndü - Son Dakika
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İzmir'de Doktora Siber Taciz: Hayatı Kabusa Döndü

İzmir\'de Doktora Siber Taciz: Hayatı Kabusa Döndü
16.07.2025 10:57
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İzmir'de bir doktor, siber taciz nedeniyle bir yıl boyunca hayatının kabusa döndüğünü açıkladı.

İzmir'de bir doktor, yaklaşık 1 yıldır kendisine ve ailesine yönelik siber taciz nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü anlattı. Tacizci, doktorun kendisinin ve eşinin fotoğraflarını kullanarak çeşitli sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde sahte içerikler yayınladı. Bunlar arasında eş arama, cinsel içerikli fantezi ilanları ve sahte iş ilanları da yer aldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir hastanede görev alan Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Yılmaz'ın başı yaklaşık bir yıldır siber tacizci ile dertte. Dr. Yılmaz'ın iddiasına göre, kendi ve eşinin fotoğrafları kullanılarak farklı platformlarda eş arayan, işveren olan ya da çeşitli kimliklerde binlerce ilan paylaşıldı. Özellikle eşinin fotoğrafı kullanılarak, 'Eşim öldü, yeni eş arıyorum' başlıklı ilanlar yayıldı; hem doktorun hem de eşinin hayatı alt üst oldu. Sahte ilanlarda çalıştığı hastanenin kurumsal telefon numarasının da kullanıldığını ifade eden Yılmaz, bu nedenle hastane santralinin kilitlendiğini, hastaların randevu alamaz hale geldiğini söyledi.

"Kabus 1 yıl önce başladı"

1 sene önce kabusunun başladığını belirten Op. Dr. Muharrem Yılmaz, önce kendisinin sonra da eşinin fotoğrafları kullanılarak yayımlanan sahte sosyal medya ilanlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yılmaz, "1 yıl önce hastane randevu sisteminden sahte randevular alarak hem de sahte ilanlar vererek başladı bu olay. Sosyal medya gruplarında, özellikle cinsel fanteziler içeren, eş ya da partner aradığını söyleyen, işveren konumunda olduğumu belirten sahte ilanlar verildi. Çalıştığım hastanenin kurumsal telefon numarasının da yer aldığı sahte ilanlar verildi. Sadece bunlar da değil; eşimin fotoğrafını da kullanarak aynı yöntem kullanılmış. Eşimin adına, 'Eşim öldü, yeni eş arıyorum' tarzında bel altı ilanlar... Şu ana kadar benim ve eşimin fotoğraflarının kullanıldığı bizim tespit edebildiğimiz 2 bine yakın sahte ilan var. Emekliler grubunda mesela sözde eş aradığım ilanı var. Hastane olsun, kendi cep telefonum olsun binlerce telefon alıyoruz bu nedenle. Bazen hastanemizin santrallerinde kitlenme bile yaşanabiliyor" dedi.

"Biz bu şahsa ulaştık, şikayette bulunduk"

Bunları yapan kişiye ulaştığını, şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadıklarını söyleyen Dr. Yılmaz, "İlk benim fotoğraflarım kullanılarak böyle ilanlar verildiği zamanlar, eşim görünce şaşırdı. Hiç beklemediğimiz bir durum. Ama sonra baktık ki bu akıl işi değil. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı konularda sahte ilanlar verilmiş benim fotoğrafımla. Bir yerde iş veren, bir yerde eş arayan gibi. Biz bu şahsa ulaştık, şikayette bulunduk. Kendisi hakkında adli süreç devam ediyor. Ama bu adli süreç devam ederken bazı aksaklıklardan dolayı şahıs cesaretlenerek rahatsızlık vermeye devam ediyor. Kendisiyle değil ama yakınlarıyla iletişime geçtim. Kendisinin psikolojik sıkıntıları olduğunu söylüyorlar, yardımcı olmuyorlar" diye konuştu.

"Mesleğimden soğudum"

Maruz kaldığı siber tacizden dolayı mesleğinden soğuduğunu da dile getiren Dr. Yılmaz, "Ben insana hizmeti hayat biçimi olarak seçen bir insanım. Bir çocuğun gülüşünü cennet olarak gören bir insanım. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Mesleğimden soğudum, insanlardan soğudum. Bu travmalardan dolayı mesleğimi yapamaz hale geldim. Bu artık bireysel olmaktan çıkmış bir saldırıdır. Çünkü bu telefonlardan dolayı hem ben ve çevrem sıkını yaşıyoruz hem de hastalar randevu alamaz hale geliyor. Gece gündüz sürekli telefon geliyor. Cep telefonu numaramı değiştirdim, sonra şahıs eşimin numarasını bulmuş, sonra değiştirdiğim yeni numaramı da bulmuş. Maalesef önüne geçemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Konuya ilgili adli süreç devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Muharrem Yılmaz, Sosyal Medya, Teknoloji, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Medya, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Doktora Siber Taciz: Hayatı Kabusa Döndü - Son Dakika

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