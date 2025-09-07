Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga - Son Dakika
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
07.09.2025 01:59
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
İzmir'de bir düğün salonu çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Meydan muharebesi gibi kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi'nde yer alan bir düğün salonu çıkışında ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga - Son Dakika

SON DAKİKA: Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga - Son Dakika
