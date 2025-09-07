Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi'nde yer alan bir düğün salonu çıkışında ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.