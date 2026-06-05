Denizden çıkanlar pes dedirtti: Klozet kapağı ve araba lastiği bile var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda dip ve kıyı temizliği yaptı. Denizden çıkarılan araba lastiği, masa, sandalye ve klozet kapağı gibi atıklar görenleri şaşırttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağında dip ve kıyı temizliği yaptı. Yaklaşık 5 metre derinlikte ve 600 metrelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında araba lastikleri, çok sayıda cam şişe, masa, sandalye ve klozet kapağı gibi atıklar çıkarıldı.

"Temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, çalışmaların temel amacının çevre bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı. Dünya Çevre Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için sahada olduklarını belirten Yörük, "Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Deniz kirliliği küresel bir sorun. Ortalama bir saatte 675 ton çöp denizlere ulaşıyor. Denizde serbest yüzen çöpleri bir araya getirdiğinizde yedinci kıta büyüklüğünde bir alan oluşuyor. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Yılda ortalama bin 100 ton katı atık topluyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karada ve denizde yıl boyunca düzenli temizlik çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Yörük, "Müdürlük olarak yılda ortalama bin 100 ton katı atık topluyoruz. Ancak temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemek. Amacımız bu farkındalığı artırmak. Yalnızca çevre haftasında değil, her zaman doğamızı ve dünyamızı temiz tutma konusunda duyarlı olmalıyız. Felaketin kıyısına gelmeden, kıyılara gelmek zorundayız" dedi.

"Gördüğümüz manzara içimizi acıttı"

Temizlik çalışmalarına katılan dalgıçlardan Efe Eke, deniz dibinde karşılaştıkları görüntülerin üzücü olduğunu belirterek, "Dip ve kıyı temizliği yaptık. Gördüğümüz manzara içimizi acıttı. Denizden çıkardığımız atıkların tamamının çöp konteynerlerinde olması gerekiyor. Deniz dibinde ayrıca çıkarılması oldukça güç olan ve deniz canlılarına zarar veren balıkçı ağları ve hayalet ağlar da bulunuyor" dedi. Dip ve kıyı temizliğinden toplanan atıklar, dönüşüm tesislerine götürüldü. - İZMİR