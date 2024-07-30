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Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı, o anlar kamerada

İzmir'de ev sahibi kiracısının kapısını kırdı, tehditler savurdu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayandı, adeta dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan sinirli ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.'nın yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına adeta dehşeti yaşattı. Kapı önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir komşu tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.