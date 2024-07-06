İzmir'de EYP ile iş yerlerine baskı uygulayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de EYP ile iş yerlerine baskı uygulayan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ile iş yerlerine baskı ve tehdit uygulayarak kazanç sağlamaya çalışan 6 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin patlayıcı kullanarak vatandaşları korkuttukları ve iş yerlerine tehdit ve baskı uyguladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.07.2024 11:21
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İzmir'de parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ile iş yerlerine baskı ve tehdit uygulayarak kazanç sağlamaya çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş-Tem Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler, durdurdukları araç içerisinde yaptıkları aramada, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin patlayıcı ile vatandaşları korkutup, iş yerlerine tehdit ve baskı uygulayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Eyp, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de EYP ile iş yerlerine baskı uygulayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de EYP ile iş yerlerine baskı uygulayan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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