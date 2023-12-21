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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
21.12.2023 - 02:05,  Güncelleme: 02:07
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İZMİR - İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde geçtiğimiz pazartesi günü yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı

10 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


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