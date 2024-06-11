İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, 2 tutuklama

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İzmir merkezli gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu tespit edilen 11 adrese yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli, Balıkesir ili ve Torbalı ile Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyanın bulunduğu, Bylock kullandığı ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgilerinin olduğu tespit edildi. - İZMİR