İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi oldukları belirtilen ve ByLock kullanıcısı olan 12 şüpheli, İzmir merkez ilçeleri ile Menemen, Menderes ve Bergama'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

18.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması bünyesinde örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullanan, ByLock içeriklerinde isimleri geçen ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkez ilçeleri, Menemen, Menderes ve Bergama'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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