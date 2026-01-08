İzmir\'de 4 katlı binanın çatısı uçtu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın metal çatısı uçtu. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi İnönü Mahallesi 6737. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sırasında 4 katlı bir binanın metal çatısı yerinden sökülerek uçtu. Rüzgarın etkisiyle savrulan çatı, yan tarafta bulunan boş arazi ve evlerin bulunduğu alana doğru yöneldi. Çatı parçaları çevredeki binaların dış cephelerine çarparak durabildi. Olayda tek katlı bir evin çatısında ve başka bir evin dış cephesinde asılı olan klima ünitesinde maddi hasar oluştu. Olayın erken saatlerde yaşanması ve o sırada sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, tehlike oluşturan ve binalara zarar veren çatıyı vinç ve halatlar yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

Öte yandan, rüzgarın şiddetine dayanamayarak uçan metal çatının yaklaşık bir ay önce yapıldığı öğrenildi.

"Gürültüyle uyandık"

Sabah saat 07.00 sıralarında çatının koptuğunu ifade eden ev sahibi Rüştü Kaplan, "Bir anda gürültüyle uyandık ev üstümüze mi uçuyor, deprem mi oluyor diye düşündüm ve hemen balkona fırladım. Baktığımda çatının aşağıda, komşunun avlusuna düştüğünü gördüm. Zarar ufak tefekti; komşunun klimasını koparmış, duvarını yıkmıştı. Bizim tarafta ise garajın duvarında bazı hasarlar oluştu. Çatının yapılmasının üzerinden bir ay geçti, çatıyı da yeniden kuracağız." dedi.

"İşçilik hatasından kaynaklı"

Olayın yaşandığı Karşıyaka İnönü Mahallesi'nin Muhtarı Turgut Kaya, yaşanan tehlikenin işçilik hatalarından kaynaklandığını belirterek, "O şiddetli rüzgarda, yapılan işin işçilik açısından tam ve sağlam olmaması, pabuçların yeterince sağlam yapılmayışı ve çakılan çivilerin uygun olmaması bu duruma neden olmuştur. Yüzde 100 profil kullanılması gerekirken, işi yapan şahısların özensiz ve hatalı çalışmasından kaynaklı olarak yapı rüzgarın etkisiyle altından patlayarak yan tarafa uçmuştur. Allah muhafaza, iyi ki yol tarafına düşmemiş ve arsa bölgesine düşmüştür. Burada ufak çaplı bir maddi hasar oluşmuş olsa da, bu durum hem insan canı hem de mal güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturabilirdi. Neyse ki can kaybı yaşanmamıştır, şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR