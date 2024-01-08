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İzmir'de freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan kamyonet, kaldırımda bulunan yayalara çarparak bir iş yerine daldı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastaneden taburcu oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın nasıl meydana geldiği ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı ancak mağdurlar şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.

İzmir\'de freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı
08.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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İzmir'in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, 6 Ocak tarihinde Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2'si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

5 kişi hastanelik oldu

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2'sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de freni boşalan kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


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