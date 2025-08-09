İzmir\'de Galvaniz Fabrikasında Yangın Paniği

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir endüstriyel galvaniz fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çoraklar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir endüstriyel galvaniz fabrikasının ek binasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR