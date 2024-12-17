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İzmir'de 'Genç Osman' çetesine operasyon: 7 tutuklama

İZMİR - İzmir'de 'Genç Osman' lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevinde bulunan 'Genç Osman' lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Örgüt üyelerinin başta Tire ilçesi olmak üzere Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama, tefecilik, yağma faaliyetleri gösterdiği tespit edilirken, suç örgütü üyesi şüphelisi 17 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.