İzmir'de genç, şüphelileri kovalarken vuruldu
İzmir'de genç, şüphelileri kovalarken vuruldu

09.03.2026 08:51
İzmir'in Torbalı ilçesinde evden çıkan şüphelileri kovalayan genç, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan şüphelileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü. Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru şüpheli veya şüphelileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheli şahıslar tarafından 3-4 el ateş açıldı. Silah seslerinin ardından vücuduna bir mermi isabet eden Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Torbalı, İzmir, Suç, Son Dakika

