İzmir\'de güne sağanakla başladı, yollar göle döndü
22.01.2026 09:42  Güncelleme: 09:46
İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteoroloji, yağışların devam edeceği uyarısında bulundu ve belediye ekipleri taşkın alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Karabağlar, Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün bugün için yaptığı uyarıda bulunduğu sağanak yağış, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle Karabağlar ve Buca'da bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonrası yol su altında kaldı. Bir vatandaşın suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak yürümeye çalışması dikkat çekti.

Kent içi araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da güvenli noktalarda yağmurun dinmesini bekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, taşkın bölgelerinde çalışma yaptığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
