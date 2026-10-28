İzmir'de hız görüntüsü paylaşan sürücü gözaltına alındı, 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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İzmir'de hız görüntüsü paylaşan sürücü gözaltına alındı, 25 bin lira ceza kesildi

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İzmir\'de hız görüntüsü paylaşan sürücü gözaltına alındı, 25 bin lira ceza kesildi
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İzmir\'de hız görüntüsü paylaşan sürücü gözaltına alındı, 25 bin lira ceza kesildi
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İzmir'de sosyal medyada otomobille 187 kilometre hıza çıktığı görüntüleri paylaşan sürücüye 25 bin lira idari para cezası verildi. Siber Suçlarla Mücadele ve İzmir Trafik Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla kimliği belirlenen sürücü gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medya hesabından, otomobille 187 kilometre hız görüntüleri paylaşan sürücüye, 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hız ihlali yaptığına ilişkin görüntüleri yayan S.K. (27) isimli kişinin kimliği ve adresi tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan S.K., gözaltına alındı.

Özendirici görüntü paylaşmaktan cezayı yedi

Söz konusu görüntüleri başka bir sosyal medya platformundan alarak kendi hesabında paylaştığını beyan eden S.K.'nin, trafik kural ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaydığı belirlendi ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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