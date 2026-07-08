İzmir'de İki Orman Yangını: Biri Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de İki Orman Yangını: Biri Tutuklandı

İzmir\'de İki Orman Yangını: Biri Tutuklandı
08.07.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Bornova ve Buca'da çıkan orman yangınları sonucu 11 dönüm orman kül oldu; bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde aynı gün içinde insan kaynaklı ihmaller zinciri sonucu meydana gelen iki farklı orman yangınında toplam 11 dönüm orman ve 6 dönüm ziraat arazisi kül oldu. Buca'daki yangına tarlasında balyozla çalışırken çıkardığı kıvılcımla sebep olan şahıs tutuklanırken, Bornova'da demir keserken yangına yol açan şüpheli serbest bırakıldı.

İlk olay, 6 Temmuz günü Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkiinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, Z.K. isimli şahsın bir arsada demir kesme makinesi kullandığı sırada etrafa sıçrayan kıvılcımların kuru otları alevlendirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Z.K., 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Balyoz kıvılcımı ormanı yaktı, arazi sahibi tutuklandı

Bu olaydan sadece yarım saat sonra, saat 12.00 sıralarında bu kez Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkiinden alevler yükseldi. Ekiplerin yine hem havadan hem de karadan müdahale ederek söndürdüğü bu yangında ise 6 dönümlük ormanlık alan ile 3 dönüm ziraat arazisi küle döndü. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde, alevlerin orman sınırına bitişik konumda bulunan bir hobi bahçesinden sıçradığı anlaşıldı. Arazi sahibi Ö.B.'nin balyozla çalıştığı esnada etrafa saçılan kıvılcımların kurumuş otları tutuşturmasıyla yangının başladığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, 3. Sayfa, Güvenlik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de İki Orman Yangını: Biri Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:05:55. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de İki Orman Yangını: Biri Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.