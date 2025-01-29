İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir'e sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de İnşaatta Patlama: 8 Yaralı - Son Dakika
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