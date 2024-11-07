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İzmir'de Kaçak Botoks Operasyonu

İzmir'de gümrük kaçağı botoks ürünleri satan güzellik merkezlerine yapılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

07.11.2024 15:43
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İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri temin eden ve yasa dışı ürün satışı gerçekleştiren güzellik merkezlerine gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak botoks ürünü ele geçirilirken, olayla ilgili 18 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri ile güzellik merkezi sarf malzemelerinin, güzellik merkezlerine satışının yapılarak kullanıldığı yönünde gelen ihbar doğrultusunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. 2 Kasım günü belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 750 adet botoks dolgu ürünü, bin adet kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü, 319 adet botoks sarf malzemesi (botoks uygulama şırıngası, dolgu malzemesi) ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yasa dışı ürün satan güzellik merkezi çalışanı 13 kişiye işlem

Aynı ihbar çalışmalarının devamında, Sağlık Bakanlığı Tıbbı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettişlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, İzmir'de yasa dışı ürün satışı gerçekleştiren güzellik merkezlerinin bilgileri, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdi. Şüpheliler ve adresleri tespit edilirken, gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri ile güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştiren şahıslara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla arama yapıldı. 7 Kasım günü, 11 ilçede 7 ikamet, 25 iş yeri, 40 ekip, 90 personel ile gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, 302 adet botoks dolgu ürünü, 191 botoks iğne ucu, 142 adet boş enjektöre, 19 adet boş botoks kutusu, 1 adet botoks cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheliye adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kaçak Botoks Operasyonu - Son Dakika

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