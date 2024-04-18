İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye düzenlenen baskında, 8 bin 540 litre etil alkol ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan alkol yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı ve adli işlemler başlatıldı.

18.04.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 540 litre etil alkol ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan alkol yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol ve aroma kitleri olduğu tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Adrese düzenlenen baskında; bin 708 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 8 bin 540 litre etil alkol, alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan çok miktarda malt aroması, anason yağı, ve aroma verici setler ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:36 Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4’ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:05:37. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 8 Bin 540 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement