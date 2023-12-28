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İzmir'de kaçan sürücünün otomobilinde eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de kaçan sürücünün otomobilinde eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarı uymayarak kaçan bir sürücünün otomobilinde eroin ve ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de kaçan sürücünün otomobilinde eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
28.12.2023 - 12:55,
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İzmir'de polisin 'dur' ihtarı uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaşanan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 35 AN 1122 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Bu durum üzerine polis ekipleri, aracı takip etmeye başladı. Bu sırada polisten kaçan 2 şüpheli, araçtan etrafa uyuşturucu attı. Yapılan incelemede, bu uyuşturucuların satışa hazır eroin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheli F.A. ile E.K.'yi yakaladı.

Ruhsatsız tabanca ve eroin ele geçirildi

F.A.'nın 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlarda kaydı olduğu ve 4 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, E.K.'nin ise 'iş yeri dokunulmazlığı' suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Daha sonra araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve eroin ele geçirildi. Toplamda satışa hazır 19,6 gram eroinin bulunduğu kaydedildi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaçan sürücünün otomobilinde eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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