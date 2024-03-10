İzmir\'de Kadın Cinayeti: Genç Kız Öldü, Anne Ağır Yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bıçakla saldırdığı 20 yaşındaki genç kızı öldüren, kızın annesini ise ağır yaralayan 31 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

İlayda Alkan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Alkan'ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla dün, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde defnedildi

Tutuklandı

Öte yandan, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR