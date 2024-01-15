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İzmir'de Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar Dolarlık İhracat İddiası - Son Dakika
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İzmir'de Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar Dolarlık İhracat İddiası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

İzmir\'de Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar Dolarlık İhracat İddiası
15.01.2024 - 16:42,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.

Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar Dolarlık İhracat İddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kara Para Aklama Operasyonu: 1 Milyar Dolarlık İhracat İddiası - Son Dakika
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