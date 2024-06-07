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İzmir'de karısını boğarak öldüren şahıs intihar etti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 51 yaşındaki şahıs, 3 çocuğunun annesi karısını boğarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. 51 yaşındaki İbrahim Köçer, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. Ardından evinin balkonuna çıkan İbrahim Köçer, kendisini burada iple asarak intihar etti. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.