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İzmir'de kavga sırasında tabancayla yaralama olayı - Son Dakika
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İzmir'de kavga sırasında tabancayla yaralama olayı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada tabancayla iki kişiyi yaralayan çocuk, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

İzmir\'de kavga sırasında tabancayla yaralama olayı
16.01.2024 - 08:18,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavga esnasında iki kişiyi tabancayla yaralayan çocuk, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, tabancayla yaralandıkları belirlenen iki yaralı ile görüşen ekipler, olayın şüphelisinin H.K. adlı bir çocuk olduğunu öğrendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir zaman sonra H.K.'yi 2130 sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan ve yaşının 18'den küçük olduğu belirlenen şüpheli, işlemleri için Bayraklı Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kavga sırasında tabancayla yaralama olayı - Son Dakika


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