İzmir'de kavşakta kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Bayındır-Torbalı yolu üzerindeki Havuzbaşı Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CBA 610 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de Kavşakta Kaza: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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