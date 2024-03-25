İzmir\'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binanın balkonundan sıva parçaları düştü

İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başı kanlar içerisinde kalan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen ve bugün çalışma yapılmadığı ileri sürülen 7 katlı binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları kaldırımda yürümekte olan 62 yaşındaki Seyfettin E.'nin üzerine düştü. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR
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