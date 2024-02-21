İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir\'de yakalandı

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İzmir'de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

Kılık değiştirip Türkiye'ye girmiş, suç işlemeye devam etmiş

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı - İZMİR