İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir'de yakalandı

İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir\'de yakalandı

İzmir'de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlı, İzmir polisi tarafından yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

21.02.2024 08:47  Güncelleme: 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.

Kılık değiştirip Türkiye'ye girmiş, suç işlemeye devam etmiş

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir'de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı - İZMİR

Kaynak: İHA

Almanya, İzmir, Güvenlik, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: İnterpol tarafından aranan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement