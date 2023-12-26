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İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kıskançlık bahanesiyle karısını bıçaklayarak öldüren ve ilk ifadesinde cinayeti namus için işlediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı koca tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir\'de Kıskançlık Nedeniyle Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı
26.12.2023 - 17:25,
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İzmir'de kıskançlık bahanesiyle karısını öldüren katil koca tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kıskançlık bahanesiyle karısını bıçaklayarak öldüren ve ilk ifadesinde cinayeti namus için işlediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı koca tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine bölgeye gittiğinde, bir kadını kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Zehra Barbak olarak kimliği belirlenen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Zehra Barbak'ın cenazesi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kadının, A.B.U. adlı bir vatandaş tarafından yardım amaçlı taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşla yapılan görüşmede, kadını Vatan Mahallesi 9059 sokak üzerinde yerde yatarken kanlar içerisinde gördüğünü, kendisine kocası tarafından bıçaklandığını söylediğini aktardı. Bu ifade üzerine harekete geçen polis, yoldaki kan izlerini takip ederek sokak üzerindeki bir eve giren kadının kocası olan K.B.'yi yakaladı.

Tutuklandı

Cinayet şüphelisi K.B., polis ekipleri tarafından adreste suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti itiraf ettiği ve namus meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yakalanan katil koca, daha sonra cinayet büro ekiplerine teslim edilerek emniyete götürüldü. K.B.'nin savcılıkta verdiği ifadede, Zehra Barbak'ın kendisini aldattığını düşündüğünü ve olay anında alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir çocuk annesi Zehra Barbak'ın cenazesi ise tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bugün İzmir'de toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kıskançlık Nedeniyle Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
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