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İzmir'de kumar operasyonu: 88 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kumar operasyonu: 88 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynatılan bir işletmeye baskın düzenlendi. Operasyonda 88 kişi suçüstü yakalanırken, toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir\'de kumar operasyonu: 88 kişi suçüstü yakalandı
15.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:40
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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynatılan bir işletmeye yapılan operasyonda 88 kişi suçüstü yakalanırken, toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği denetim faaliyetleri kapsamında belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 88 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı. Öte yandan 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu ve 2 kişinin de UYAP arama kaydı ile arandığı tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kumar operasyonu: 88 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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